Капремонта ЗАГСа на улице Гимназической в Краснодаре завершат в концу года

Вице-губернатор Кубани Анна Минькова 4 сентября посетила два объекта культурного наследия Краснодаре — ЗАГС на улице Гимназической и фонд защитников Отечества.

Она уточнила, что здание ЗАГСа на Гимназической остро нуждалось в ремонте. Оно каждый год принимает свыше 10 тыс. людей.

«В прошлом году из краевого бюджета выделили 86 млн рублей на капитальный ремонт. Работы будут завершены до конца текущего года», — написала Минькова в Telegram.

После капремонта в здании ЗАГСа появится новый зал для церемоний. Также в нем создадут условия для архива.

Филиал фонда защитников Отечества начал работать в мае 2023 года в арендованном помещении на улице Атарбекова. Уже в скором времени организация переедет в здание на улице Кирова. Сейчас его активно ремонтируют. В здании уже устранили трещины на фасаде, выполнили гидроизоляцию стен подвала, а также отремонтировали балки перекрытия.

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