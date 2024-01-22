Новый военно-патриотический центр готовится к открытию в Динском районе

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 22 января на совещании обсудил завершение строительства одного из крупнейших в стране Центров военно-патриотического воспитания имени В. Г. Казанцева.

Этот Центр стал уникальным проектом в Южном федеральном округе, объединяющим различные площадки и мероприятия по военной подготовке и патриотическому воспитанию.

По словам главы Кубани, все плоскостные сооружения находятся на 100% готовности, а на объектах капитального строительства заканчивают внутренние отделочные работы. Учебная база Центра также полностью готова к проведению занятий, а закупка мебели для кабинетов персонала и оборудование медпункта находится в процессе. Также подписаны контракты на установку внешнего видеонаблюдения и оснащение спорткомплекса.

Полноценно начать проводить обучение в Центре удастся после завершения процедуры лицензирования на право ведения образовательной деятельности. В планах открыть двери учреждения для первых воспитанников уже в марте-апреле нынешнего года. Первое время это будут однодневные образовательные программы военно-патриотической направленности, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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