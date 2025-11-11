Новый вид мраморного рака из Крыма способен заселить реки Краснодарского края

Ученые впервые обнаружили в западной части Крыма мраморного рака Procambarus fallax — новый для России высокоинвазивный вид.

Исследователи зафиксировали присутствие этих членистоногих в нижнем течении рек Альмы и Бельбек, а также в устье реки Черной.

«Есть первое достоверное свидетельство, основанное на комплексном морфологическом и молекулярно-генетическом анализе, присутствия данного высокоинвазивного вида на Крымском полуострове. Это еще одна находка инвазивного вида для фауны России», — отметил кандидат биологических наук, старший научный сотрудник ИПЭЭ РАН Иван Марин.

По словам эксперта, филогенетический анализ показал, что крымские особи имеют тот же гаплотип, что и инвазивная субпопуляция, отмеченная в водах Европы, Японии и на Мадагаскаре.

Особенностью мраморного рака является исключительная способность к расселению — освоение новых водоемов возможно даже при попадании в них единственной молодой особи. Ученые предполагают, что распространение членистоногих в реках Альма и Бельбек может быть связано с деятельностью перелетных птиц, способных переносить молодь или яйца на лапах, растениях или перьях.

Также исследования показали, что мраморные раки способны выживать при среднегодовой температуре около +12 °C, характерной для Севастополя. В связи с этим возможно появление этого вида в других городах с близкими климатическими условиями: Анапе, Туапсе, Краснодаре, Сочи, а также в более прохладных районах, например, в Ростове-на-Дону, сообщает Институт проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН в Telegram.

Читайте также: численность раков в лиманах Азовского побережья Кубани продолжает снижаться. Одной из причин сложившейся ситуации ученые называют уменьшение пресного стока и усиление затока соленых азовоморских вод.

Подпишись, здесь всегда интересно.