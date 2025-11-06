Численность раков в лиманах Азовского побережья Кубани продолжает снижаться

Традиционные осенние исследования в азовских лиманах региона для оценки состояния популяций длиннопалого кубанского рака провели с 8 по 17 октября.

Специалисты Азово-Черноморского филиала ВНИРО исследовали популяции раков в Куликово-Курчанской, Куликово-Ордынской, Жестерской и Ахтарско-Гривенской группах лиманов.

В ходе экспедиции собрали данные о среде обитания раков, их биологии, пространственном распределении, половой и размерной структуре популяций, о распространенности заболеваний.

По результатам исследований, в учетных уловах преобладали особи группы пополнения размером 7–9 см, а также раки первой промысловой группы размером 9–12 см. Из них 44,56 % — самки.

Ученые отмечают, что, несмотря на действующий с 2016 года запрет на промышленный и любительский вылов раков в азовских лиманах Кубани, ареал и продуктивность раков продолжают снижаться.

В числе естественных факторов, определяющих численность и биомассу раков, специалисты назвали нестабильный гидрологический режим, повышение солености воды, ряд маловодных лет из-за низких объемов стока реки Кубани.

За последние 15 лет полностью утратила свой ракопромысловый потенциал Челбасская группа лиманов. Раки сохранились только в лимане Сладком, в остальных популяция исчезла из-за сильной зарастаемости, маловодности и регулярных заморных явлений. Кроме того, из-за уменьшения пресного стока и усиления затока соленых азовоморских вод, исчезли раки в лимане Курчанском и в Куликово-Курчанской группе лиманов.

По мнению ученых, восстановить ракопромысловое значения азовских лиманов в условиях повышения солености Азовского моря возможно только при условии увеличения объемов подачи пресной воды по действующей системе каналов и усиленного контроля за сохранением популяций раков, сообщает пресс-служба Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

