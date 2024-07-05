Новый урожай винограда на Кубани ожидается на уровне прошлого года

Решающими месяцами для сбора урожая винограда являются июль и августа.

Из-за аномальной жары и засухи урожайность винограда в регионе может снизиться. На фоне высоких температур виноградное растение испытывает сильный стресс: куст сбрасывает листы, а ягода теряет воду.

«Никаких катаклизмов не произошло. Пока прогнозы хорошие. Урожай будет на уровне прошлого года — около 270 тыс. т.», — рассказал замначальника управления виноградарства регионального министерства сельского хозяйства Симон Черепнин.

Самый высокий урожай винограда в Краснодарском крае традиционно ожидают собрать в Темрюкском районе, сообщает «РБК Краснодар».

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