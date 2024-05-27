Краснодарский край получит 500 тыс. саженцев винограда из Дагестана

Республика смогла полностью обеспечить себя посадочным материалом винограда, благодаря открытию крупного питомника в 2023 году, сообщил зампредседателя комитета по виноградарству Дагестана Ахмед Ахмедов.

Теперь Дагестан сможет поставлять саженцы винограда в другие регионы на юге России. В прошлом году в Крым уже отправили свыше 400 тыс. саженцев.

«В этом году осенью будем отправлять 500 тыс. саженцев в Краснодарский край и 840 тыс. штук в Крым», — цитирует Ахмедова ТАСС.

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