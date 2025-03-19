Новый урожай: что посадить на даче в марте и апреле?

Начало и середина весны — оптимальное время для посадочных работ в огороде и на даче. Однако важно учитывать погоду и подбирать культуры, соответствующие климатическим условиям.

С чего начать?

Перед посадкой нужно подготовить почву: уберите наросшие за время простоя сорняки и разрыхлите верхний слой земли, чтобы туда проник воздух. Внесите органические удобрения — компост или перегной — и минеральные комплексы.

Проверьте кислотность и при необходимости добавьте известь или торф, чтобы нормализовать pH почвы. После можно приступать к посадке любимых овощей, зелени и цветов.

Март

Да, в марте во многих огородах и на дачных участках еще может лежать снег (как и в апреле), но к посадкам уже можно приступать.

Овощи

Основные овощи для посадки в марте — морковь, свекла и редис: их сажают непосредственно в открытый грунт после схода снега, глубина заделки — около 2 см. Лучше выбирать сорта, предназначенные именно для раннего посева. Также можно сажать лук-севок (зеленый лук) — на глубину 4-5 см с интервалом между луковицами 10-15 см.

В марте можно высаживать рассаду капусты — белокочанной, цветной и брокколи. Важно помнить, что капуста любит прохладу.

Также в эту пору можно попробовать посадить чеснок, если вы не посадили его осенью. Однако, весенний чеснок может быть менее урожайным, чем осенний.

Горох — еще один претендент на посадку в марте. Его семена способны прорастать даже при низких температурах. Ну и конечно — зелень. Салат, шпинат, укроп и петрушка отлично подходят для весенней посадки. Эти растения любят прохладную погоду и быстро растут, но для лучшего урожая лучше высаживать высевать семена под пленку.

Цветы

Палисадник тоже можно начинать активно засаживать, причем как многолетними, так и однолетними цветами.

Семена астр, бархатцев и васильков высеваются в рассадные ящики и выращиваются до появления двух настоящих листьев перед высадкой в открытый грунт. Флоксы, дельфиниумы, пионы лучше для начала высадить в закрытый грунт, чтобы кустарники успели поделиться.

Чтобы поздней весной увидеть тюльпаны, в марте можно высаживать луковицы — они успеют прижиться до наступления тепла. Также можно высадить крокусы и нарциссы — они тоже предпочитают раннюю посадку. Однако большая часть видов тюльпанов, нарциссов и гиацинтов высаживаются осенью, поэтому стоит выбирать сорта именно для весенней посадки.

Деревья и кустарники

В марте можно начинать сажать плодовые деревья — яблони, груши, сливы — и ягодные кустарники — смородину и малину. Стоит выбирать сорта, которые адаптированы к местным условиям.

Апрель

Овощи

В апреле можно высаживать картофель, особенно если почва уже достаточно прогрелась. Картофель не боится небольших заморозков, но лучше дождаться, когда почва прогреется до 8-10 °C.

Продолжается высадка зелени, моркови, свеклы, редиса, капусты, зеленого лука и чеснока. Можно начинать высаживать рассаду кабачков и тыквы, но лучше не торопиться — дождитесь времени, когда заморозки точно не вернутся: эти культуры очень любят тепло. К высаживаемому гороху можно добавить фасоль.

Если угроза заморозков совсем миновала, в открытый грунт можно высаживать семена огурцов.

Цветы

Некоторые неприхотливые цветы можно высаживать в апреле сразу в открытый грунт, а часть только сеять на рассаду.

Клубни георгинов проращивают в горшочках и высаживают в открытый грунт после установления стабильной теплой погоды. Саженцы роз высаживаются в подготовленные ямы глубиной 50–60 см. После посадки растения обильно поливают.

Луковицы гладиолусов высаживаются на глубину 7–10 см с расстоянием между растениями 20–25 см.

Деревья и кустарники

Продолжается посадка плодовых деревьев и кустарников. Особое внимание уделяется поливу и мульчированию почвы вокруг молодых растений. Когда почва достаточно прогреется, можно высаживать крыжовник, а в самое тепло, в конце апреля, начинают высаживать клубнику. К деревьям добавляются вишня и черешня.

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