Новый учебный год: какие изменения ждут учеников в школах?

В этом году в школах День знаний отметят 2 сентября. В некоторых учреждениях пройдут первые уроки. Однако теперь в программе появятся и новые обязательные предметы. Кроме них, появятся и специальные классные часы, а также в школах Краснодара введут обновленное меню в столовых.

Один из новых предметов «Труд» будет включать в себя не только столярное, слесарное дело или приготовление продуктов, но и робототехнику, занятие по компьютерной графике и 3D- моделированию. Кроме того, школьники смогут изучать автоматизированные системы, животноводство и растениеводство.

Еще одна дисциплина «Основа безопасности и защиты Родины». В ее рамках ученикам расскажут, как обращаться с оружием, обезопасить себя и оказать первую медицинскую помощь. Для девочек появится специальная программа, где они будут не только учиться, но и рассказывать младшим, как правильно помогать пострадавшим.

Еще один новый предмет «Семьеведение» будет проходить для старшеклассников внеурочно. Он включит разговоры о важных темах, формирование нравственности и правильной системы ценностей. По мнению правительства, такие уроки сформируют позитивное отношение детей к созданию семьи.

Коснутся изменения и школьного питания. Так, в Краснодаре вводят единое меню. Оно включит в себя 10 рационов. Ученики будут обедать разнообразно. Такое меню в прошлом учебном году уже протестировали в трех школах краевой столицы. Около 3 тыс. младшеклассников дегустировали новую еду и делились мнениями. После этого из списка исключили блюда с печенью и заменили говядиной. Пополнили школьный рацион кубанский борщ, рассольник «Южный» и уха с рыбными колобками.

В новом учебном году будут в силе изменения, внесенные раньше. Так, в начале 2024 года был принят закон о запрете гаджетов на уроках, вызвавший много споров. По мнению учителей, такое решение повышает качество учебного процесса. Ученики становятся сосредоточеннее и не отвлекаются на игры и соцсети. Однако приносить смартфоны в школу разрешено и использовать их можно в экстренных ситуациях.

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