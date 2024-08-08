Десять школ введут в эксплуатацию и откроют 1 сентября в Краснодаре

Полноценно в краевой столице начнут работу шесть школ.

Заработают две школы в ЖК «Самолеты» на 1,1 тыс. мест каждая, школа на 1,1 тыс. мест на улице Колхозной, откроют школу на 616 мест в станице Елизаветинской, а также начнут работу школа на 1,1 тыс. мест в поселке Знаменском на улице Первомайской и школа на 1,5 тыс. мест на улице Байбакова.

На улице Героя Яцкова и на улице Батуринской школы на 1 тыс. 550 каждая уже ввели в эксплуатацию. Они разгрузят другие школы и обеспечат дополнительными местами густонаселенный район. Кроме того, в этом месяце введут в эксплуатацию еще две школы ― на улице Генерала Брусилова и на улице Константина Образцова, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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