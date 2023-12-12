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Новый участок магистрального водопровода подключили на Таманском полуострове

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/novyj-uchastok-magistralnogo-vodoprovoda-podklyuchili-na-tamanskom-poluostrove
Новый участок магистрального водопровода подключили на Таманском полуострове
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Специалисты «Кубаньводкомплекса» завершили врезку первого участка новой магистрали. Ее протяженность составляет 7 тыс. 142 метра.

«Водопровод расположен между поселками Виноградный и Прогресс», – уточнил врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.

Специалисты на участке магистрали от резервуаров на горе Чиркова до поселка Волна продолжают строить вторую нитку водовода диаметром 400 и 500 мм. Общая протяженность составляет около 25 км. Ввод магистрали в эксплуатацию обеспечит водоснабжение ряда населенных пунктов побережья, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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