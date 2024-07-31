Новый УАЗ и лекарства: гуманитарную помощь отправят из Армавира в зону СВО

Активисты группы «Стоим за Донбасс Армавир» отправят гуманитарный груз для бойцов СВО.

В сборе посылок для бойцов принимают участие местные казаки, предприниматели и неравнодушные жители. Солдатам отправятся новый УАЗ, тепловизоры, антидроновое ружье, рации, медикаменты, продукты питания и другие полезные вещи.

Активисты группы во главе с казаками Денисом Курениным и Игорем Логвиненко оказывают поддержку на регулярной основе. Такая помощь крайне важна для солдат специальной военной операции. Активисты ездят в зону СВО 2-3 раза в месяц. Доставляют помощь по семи направлениям. Накануне они передали солдатам 500 кг воды. Регулярно отправляются и транспортные средства. Только с начала этого года бойцам доставили семь автомобилей.

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