Из Краснодара в зону СВО отправили 25-тонную фуру с гуманитарной помощью

Материальную помощь в ДНР, Запорожскую и Херсонскую области отправил благотворительный фонд «Добро и Дело».

Груз разделили на две части: техническое обеспечение — для военных и предметы первой необходимости — для мирного населения. В составе первой части ― квадроцикл, автомобиль «Нива», несколько тонн питьевой воды. В составе второй ― медикаменты, средства гигиены и подгузники для взрослых.

Фонд уже более двух лет собирает и доставляет помощь нуждающимся людям на Донбассе, а также помогает на других территориях новых регионов РФ. За это время волонтеры отправили более 3 тыс. т гуманитарных грузов и оказали помощь тысячам семей и десяткам социальных учреждений.

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