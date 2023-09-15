Новый туристический поезд будет следовать в Адыгею

Республика стала участником нового проекта РЖД «К горам и термам». Об этом 15 сентября сообщил глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов.

Туристический поезд в Адыгею начнет работу уже в ноябре. Он будет курсировать по маршруту Ростов-на-Дону — Краснодар — Туапсе — Майкоп — Хаджох.

«Экскурсионная программа составлена так, чтобы за два дня максимально раскрыть туристскую привлекательность Адыгеи, познакомить с традициями и национальной кухней», — отметил глава республики.

Туристы посетят «Адыгское подворье», Национальный музей, побывают в Гузерипле, на плато Лагонаки. Также они увидят Свято-Михайло-Афонский монастырь, водопады Руфабго и Хаджохскую теснину. Кроме того, отдыхающие смогут окунуться в бассейны геотермальных источников, осмотреть уникальные ландшафты, попробовать адыгейский сыр и другие национальные блюда.

По словам Кумпилова, подобные проекты расширяют туристский потенциал страны, делая Адыгею одним из наиболее востребованных направлений для внутреннего туризма.

«Уверен, поезд будет популярен у туристов, которые смогут в формате выходного дня отдохнуть, получить положительные эмоции, много полезной и интересной информации о нашей республике, познакомиться с настоящим кавказским гостеприимством», — написал Кумпилов в Telegram.

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