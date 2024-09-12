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Новый центр для студентов и представителей атомной отрасли открыли в Сириусе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/novyj-tsentr-dlya-studentov-i-predstavitelej-atomnoj-otrasli-otkryli-v-siriuse
Видео канала «Кубань 24»

Его оборудовали на базе Научно-технологического университета. Основателями площадки стали госкорпорация «Росатом» и Национальный исследовательский ядерный институт.

Все участники программы смогут познакомиться с передовыми разработками и узнать о перспективах карьерного роста в профессии. Новый центр оснащен современным оборудованием. Его площадь больше 500 кв. метров, одновременно здесь смогут обучаться 180 человек.

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