Новый центр для студентов и представителей атомной отрасли открыли в Сириусе
Общество
12.09.2024 08:17
Его оборудовали на базе Научно-технологического университета. Основателями площадки стали госкорпорация «Росатом» и Национальный исследовательский ядерный институт.
Все участники программы смогут познакомиться с передовыми разработками и узнать о перспективах карьерного роста в профессии. Новый центр оснащен современным оборудованием. Его площадь больше 500 кв. метров, одновременно здесь смогут обучаться 180 человек.
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