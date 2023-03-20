Новый транспорт по нацпроекту получили 18 медучреждений Краснодарского края

В 18 медицинских учреждений Кубани поступили 33 машины марки Niva Travel. Транспорт закупили в рамках программы «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение».

Сообщается, что три автомобиля доставили в больницу Гулькевичского района.

«Машины уже успели хорошо себя зарекомендовать на выездах. Они помогают врачам быстрее добираться до пациентов, доставлять необходимые лекарства и материалы в лаборатории. Особенно удобно теперь стало добираться в труднодоступные части района», — сказала и.о. главврача Гулькевичской районной больницы Ольга Горошко.

По данным краевого минздрава, в прошлом году для больниц региона приобрели 200 машин. В текущем году планируется закупить еще 167 автомобилей. До 2025 года в общей сложности планируют приобрести 1 тыс. 134 машины, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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