Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Новый транспорт по нацпроекту получили 18 медучреждений Краснодарского края

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/novyj-transport-po-natsproektu-poluchili-18-meduchrezhdenij-krasnodarskogo-kraya
Новый транспорт по нацпроекту получили 18 медучреждений Краснодарского края
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В 18 медицинских учреждений Кубани поступили 33 машины марки Niva Travel. Транспорт закупили в рамках программы «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение».

Сообщается, что три автомобиля доставили в больницу Гулькевичского района.

«Машины уже успели хорошо себя зарекомендовать на выездах. Они помогают врачам быстрее добираться до пациентов, доставлять необходимые лекарства и материалы в лаборатории. Особенно удобно теперь стало добираться в труднодоступные части района», — сказала и.о. главврача Гулькевичской районной больницы Ольга Горошко.

По данным краевого минздрава, в прошлом году для больниц региона приобрели 200 машин. В текущем году планируется закупить еще 167 автомобилей. До 2025 года в общей сложности планируют приобрести 1 тыс. 134 машины, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в больницу Крымского района поступили аппараты для физиотерапии.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Маргарите Симоньян пришлось объясняться из-за использования кубанской балачки в соцсетях
  2. Куда сдать стекло, макулатуру и батарейки в Краснодаре
  3. Голый мужчина ночью ломился в дом к женщине с двумя детьми в Сочи
  4. Семь лет насиловал несовершеннолетнюю дочь: жителю Хадыженска дали 16 лет колонии строгого режима
  5. Аэропорт Сочи стабилизирует расписание рейсов к вечеру 20 марта
  6. В ходе СВО героически погиб командир штурмовой группы с позывным «Кубань»
Прямой эфир
Мы в соцсетях