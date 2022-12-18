Новый томограф получила Армавирская городская больница
Компьютерные томографы в этом году получат учреждения здравоохранения в 18 городах и районах края.
В больницу Армавира новый томограф закупили по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». Оборудование уже установлено. На новом аппарате медики будут проводить исследования головы, легких, позвоночника, других органов. Томограф позволит выявлять патологии на ранних стадиях.
Новые компьютерные томографы в этом году установят в ЦРБ Ейского, Кущевского, Крымского, Курганинского, Калининского, Кавказского, Тихорецкого, Новокубанского и Красноармейского районов. А также в поликлиниках Анапы и Сочи, горбольнице Армавира и в больницах Щербиновского, Успенского, Староминского, Белоглинского, Крыловского и Новопокровского районов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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