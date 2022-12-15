Новый компьютерный томограф установили в Крымской ЦРБ
Аппарат КТ приобрели в районную больницу по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева по нацпроекту «Здравоохранение».
Новый томограф позволит уменьшить очереди на прием к узким специалистам. Он сократит время проведения исследований, отметил главный врач Крымской ЦРБ Артак Матевосян.
Новыми аппаратами КТ до конца года оснастят ЦРБ Ейского, Кущевского, Крымского, Курганинского, Калининского, Кавказского, Тихорецкого, Новокубанского и Красноармейского районов. Кроме того, новые томографы появятся в поликлиниках Анапы и Сочи, горбольнице Армавира и в больницах Щербиновского, Успенского, Староминского, Белоглинского, Крыловского и Новопокровского районов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Читайте также: капитальный ремонт участковой больницы завершили в Динском районе. Больницу станицы Нововеличковской отремонтировали по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».
- Валерий Димоев: бизнес должен вносить свой вклад в развитие региона и отрасли
- Цены на обучение в автошколах Краснодара с 1 января вырастут в среднем на 20%
- Еще 50 отелей и гостиниц откроют в 2023 году в Краснодарском крае
- Первый снег выпал сразу в нескольких районах Краснодарского края
- Число ДТП в Краснодарском крае за год снизилось на 3,5%
- Житель Сочи получил 5,5 лет колонии за отправку 1,5 тыс. рублей террористам