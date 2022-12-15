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Новый компьютерный томограф установили в Крымской ЦРБ

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/novyj-kompyuternyj-tomograf-ustanovili-v-krymskoj-tsrb
Новый компьютерный томограф установили в Крымской ЦРБ
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Аппарат КТ приобрели в районную больницу по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева по нацпроекту «Здравоохранение».

Новый томограф позволит уменьшить очереди на прием к узким специалистам. Он сократит время проведения исследований, отметил главный врач Крымской ЦРБ Артак Матевосян.

Новыми аппаратами КТ до конца года оснастят ЦРБ Ейского, Кущевского, Крымского, Курганинского, Калининского, Кавказского, Тихорецкого, Новокубанского и Красноармейского районов. Кроме того, новые томографы появятся в поликлиниках Анапы и Сочи, горбольнице Армавира и в больницах Щербиновского, Успенского, Староминского, Белоглинского, Крыловского и Новопокровского районов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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