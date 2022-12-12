Капитальный ремонт участковой больницы завершили в Динском районе
Участковую больницу станицы Нововеличковской отремонтировали по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».
В медучреждении заменили кровлю, коммуникации отопления и водоснабжения. Установили систему вентиляции и оконные блоки. Также отремонтировали стены, пол, потолки и провели отделочные работы.
«Особенно важно, что приобрели новое медицинское оборудование и новую мебель в кабинеты, холлы, палаты дневного и круглосуточного стационаров. К нормативным требованиям привели хирургический, прививочный и процедурные кабинеты», — сказал главный врач Динской ЦРБ Сергей Чикишев.
Капитальный ремонт в 2022 году проводят в 6 медучреждениях края. Уже завершили ремонт в больницах Кореновского и Динского районов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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