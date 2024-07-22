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Новый состав судейского сообщества выбрали в Краснодарском краевом суде

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/novyj-sostav-sudejskogo-obshhestva-vybrali-v-krasnodarskom-kraevom-sude
Видео канала «Кубань 24»

Тайное голосование прошло на отчетно-выборной конференции ведомства, которая состоялась в Краснодаре.

Это мероприятие ― значимое событие для судебной системы региона. На нем подвели итоги работы Совета судей, Квалификационной коллегии и экзаменационной комиссии.

Также утверждены кандидаты для включения в новый рабочий состав на будущие четыре года. Новый состав Совета судей избрал своим председателем Дениса Внукова, Квалификационной коллегии судей — Леонида Блинникова, а экзаменационной комиссии —  Дмитрия Казакова.

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