Новый состав судейского сообщества выбрали в Краснодарском краевом суде

Тайное голосование прошло на отчетно-выборной конференции ведомства, которая состоялась в Краснодаре.

Это мероприятие ― значимое событие для судебной системы региона. На нем подвели итоги работы Совета судей, Квалификационной коллегии и экзаменационной комиссии.

Также утверждены кандидаты для включения в новый рабочий состав на будущие четыре года. Новый состав Совета судей избрал своим председателем Дениса Внукова, Квалификационной коллегии судей — Леонида Блинникова, а экзаменационной комиссии — Дмитрия Казакова.

Читайте также: в Сочи произошел пожар в здании Лазаревского районного суда на улице Победы.