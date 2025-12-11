Новый сквер открыли в Белореченском районе

В Великовечненском сельском поселении состоялось открытие нового сквера. Благоустройство было проведено в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В сквере установили детскую и волейбольную площадки, воркаут-зону, теннисный корт, скамейки для отдыха, а также организовали парковки. В парке высадили 40 деревьев и 245 кустарников можжевельника. Также после реконструкции открыли мемориальный комплекс.

«Наши жители и земляки добивались победы над фашизмом. Наш район и страна несли потери. В наших сердцах останется память о подвигах. Пока это все живет, живем мы и будем строить будущее. Светлая память защитникам», — отметил глава Белореченского района Сергей Сидоренко.

Работы по обновлению памятника стали возможны благодаря участию поселения в государственной программе «Региональная политика и развитие гражданского общества».

