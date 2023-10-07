Новый сезон «Воронки инновационных стартапов» начался в Краснодаре

Третий сезон региональной «Воронки инновационных стартапов» открыли семинаром и встречей участников с партнерами проекта.

Исполнительный директор Фонда развития инноваций Краснодарского края Ольга Лукашева отметила актуальность внедрения технологий и искусственного интеллекта в производственные процессы компаний.

«В поиске инновационных решений отлично помогают хакатоны. На них с запросами приходят предприятия из различных отраслей. Решения участников идут на пользу кейсодателям. Это положительно влияет не только на улучшение показателей, но и экономику всей страны», — сказала Лукашева.

Она также напомнила, что для владельцев собственного бизнеса предлагается участие в акселераторе — программе, позволяющей вырастить идею до готового продукта и выйти на рынок.

В ходе встречи также выступили лучшие выпускники акселерационной программы. Они рассказали о своих разработках и о том, как в этом проект. Во втором сезоне участники смогли заработать больше 115 млн рублей.

Организатором проекта, направленного на развитие и поддержку инноваций в регионе выступает Фонд развития инноваций Краснодарского края. Два сезона проекта охватили 20 городов и районов и свыше 4 тыс. человек.

В рамках третьего сезона запланированы семинары с профильными экспертами, конференции и другие мероприятия.

Участие даст возможность профессионального роста молодым инноваторам и расширения бизнеса для предпринимателей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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