Кондратьев: за два года в Краснодарском крае привлекли более 440 млн рублей на реализацию прорывных идей

Также за последние два года при поддержке Фонда развития инноваций на Кубани предприниматели открыли около 40 малых технологических компаний.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал об уникальной разработке грузового беспилотника вертикального взлета и посадки. По его словам, этот проект уже на стадии первых испытаний.

Кроме того, в крае разработали уникальную в стране автоматизированную систему учета данных полевых исследований для селекционных компаний. Также создан сервис, анализирующий новости и выдающий прогноз о стоимости акций. Помимо этого разработали наборы моделирования составов групп крови, с помощью которых можно готовить будущих специалистов.

Поддержку осуществляют представителям малого и среднего бизнеса, а также физическим лицам. За два года в акселерационных программах «Воронка инновационных стартапов» и «Стартап как диплом» поучаствовали практически 340 команд, на разработки которых выделили свыше 200 млн рублей. В учреждении прошли 125 практических мероприятий и 4 конференции. Они помогли привлечь еще около 240 млн рублей грантовой поддержки.

Фонд развития инноваций Краснодарского края также запустил портал инновационного кластера, объединяющий кубанских инноваторов, научно-исследовательские институты, образовательные организации, бизнес и индустриальных партнеров. Сейчас на сайте свыше 50 проработанных проектов для инвесторов. Подать заявку на участие можно на сайте или по телефону +7 (861) 991 25 50, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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