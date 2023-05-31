Анна Минькова: стране и региону нужны свои прорывные технологии

В КубГТУ прошла встреча вице-губернатора Анны Миньковой с новым ректором Игорем Лагеревым. Для вице-губернатора провели экскурсию по лабораториям и инжиниринговому центру, а также рассказали о достижениях.

Сортировка риса вручную — процесс кропотливый, но это неотъемлемая часть практических занятий у студентов в мультифункциональной лаборатории.

«Мы отбираем навеску в 25 г, если мы говорим про рис, далее смотрим в каком процентом соотношении в навеске меловые зерна, красные зерна, лузга», — рассказывает студент первого курса магистратуры Института пищевой и перерабатывающей промышленности КубГТУ Иван Томашев.

Все данные записываются в таблицу, которая после передается на предприятия. Такая процедура необходима, чтобы наладить сортировку зерен. Изучение самых передовых технологий для студентов дело не новое, так как на базе вуза есть инжиниринговый центр, который славится созданием инновационных предприятий под ключ. Одно из них — рисоперерабатывающий завод в станице Старовеличковской. Там же впервые начали перерабатывать рисовую шелуху и получать из нее газ.

Анна Минькова оценила учебно-исследовательскую аудиторию инжинирингового центра. Здесь представлены образцы отечественного инновационного оборудования для аграриев.

Сейчас КубГТУ — один из ведущий вузов региона. Здесь готовят профессионалов, которые смогут обеспечить технологическую независимость России в продовольственной сфере.

«Университет знаковый для России в целом, знаковый для Краснодарского края. Нам — стране и региону — нужны свои прорывные вещи. Хотелось бы, чтобы образовательный процесс был непрерывным. Чтобы мы понимали какие ребята, из каких классов, из каких муниципальных образований вам интересны. Нам с вами необходимо задуматься над тем, чтобы в каждой школе Кубани был технологический и технический классы, чтобы мы начали процесс профориентации», — отметила замгубернатора Краснодарского края Анна Минькова.

Еще один не менее важный процесс — это развитие технопарков и кванториумов на базе университета, так как потенциальные работодатели должны готовить себе достойную смену.

«Хотелось бы, чтобы эта система масштабировалась, чтобы больше предприятий, особенно технологичных и инновационных, входили в этот процесс. Мы будем прилагать все усилия, чтобы это сделать», — сказал и. о. ректора КубГТУ Игорь Лагерев.

Университет активно развивается и участвует в различных региональных программах. В планах перейти на федеральный уровень. Сейчас готовят заявки сразу на два проекта «Передовые инженерные школы» и «Приоритет-2030».

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