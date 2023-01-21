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Новый рентгеновский аппарат установили в Новокубанской районной больнице

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/novyj-rentgenovskij-apparat-ustanovili-v-novokubanskoj-rajonnoj-bolnitse
Новый рентгеновский аппарат установили в Новокубанской районной больнице
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Оборудование в медучреждение закупили по программе «Развитие здравоохранения».

«С помощью нового рентгеновского аппарата мы сможем получать не только цифровые диагностические изображения, но и проводить их обработку с последующим сохранением информации», — рассказал главврач больницы Александр Жарников.

Аппарат рассчитан на два рабочих места. Он предназначен для проведения стандартных рентгеновских исследований.

За прошлый год по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» в Новокубанской больнице также установили новый компьютерный томограф, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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