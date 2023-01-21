Новый рентгеновский аппарат установили в Новокубанской районной больнице
Общество
21.01.2023 09:35
Оборудование в медучреждение закупили по программе «Развитие здравоохранения».
«С помощью нового рентгеновского аппарата мы сможем получать не только цифровые диагностические изображения, но и проводить их обработку с последующим сохранением информации», — рассказал главврач больницы Александр Жарников.
Аппарат рассчитан на два рабочих места. Он предназначен для проведения стандартных рентгеновских исследований.
За прошлый год по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» в Новокубанской больнице также установили новый компьютерный томограф, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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