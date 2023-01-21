Новый рентгеновский аппарат установили в Новокубанской районной больнице

Оборудование в медучреждение закупили по программе «Развитие здравоохранения».

«С помощью нового рентгеновского аппарата мы сможем получать не только цифровые диагностические изображения, но и проводить их обработку с последующим сохранением информации», — рассказал главврач больницы Александр Жарников.

Аппарат рассчитан на два рабочих места. Он предназначен для проведения стандартных рентгеновских исследований.

За прошлый год по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» в Новокубанской больнице также установили новый компьютерный томограф, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в регионы России направят 300 передвижных медицинских комплексов.