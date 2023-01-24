Новый рекорд: самую массовую зимовку гусей зафиксировали в Приазовском заказнике

Учет птиц в Приазовском заказнике провели в середине января. Отмечается, что погодные условия сложились очень удачно — лиманы замерзли, и птицы сконцентрировались в море, на полях и незамерзающей реке Протока.

Отдельные скопления гусей на полях насчитывали порядка 5 тыс. особей. Общая численность зимующих гусей, по предварительной оценке, составила около 13 тыс. Ученые отмечают, что это самая массовая зимовка этих птиц за все время наблюдения с 2019 года.

Из их общего числа насчитали около 8 тыс. серых гусей, 5 тыс. белолобых. В одной стае заметили семь краснозобых казарок, занесенных в Красную книгу РФ. В некоторых стаях гусей находились и лебеди-кликуны.

В море ученые заметили порядка 8 тыс. крякв. Из других видов уток там была одна стая хохлатых чернетей и одна пеганка. Вдали от берега заметили несколько стай лебедей-кликунов. Из видов, занесенных в Красную книгу РФ, выявили 20 черноголовых хохотунов и 11 больших кроншнепов. По лесополосам и вдоль моря заметили зябликов и зеленушек.

На реке Протока сконцентрировались бакланы. Большая часть птиц относятся к виду большие бакланы, но в поле зрения ученых попал и один краснокнижный малый баклан. Также на Протоке заметили два вида пеликанов — кудрявых и розовых. Кроме того, здесь находились серые и белые цапли, кваквы, хохотуньи, черноголовые хохотуны, сизые и озерные чайки, кряквы, лутки, красноголовые нырки и хохлатые чернети, камышницы и водяные пастушки.

Ученым удалось стать свидетелями совместной «рыбалки» бакланов, пеликанов и чаек. Двигаясь стаей от центра реки к берегу, бакланы и пеликаны загоняли рыбу на мелководье и вылавливали ее. Отмечается, что часто возникали стычки из-за добычи, но обычно отобрать рыбу никому не удавалось.

Во время учета птиц в заказнике второй раз заметили дятла желну. В прошлом году его впервые сфотографировала учитель из окна школы в поселке Ачуево. В этот раз желну несколько раз наблюдали в тополевниках вдоль Протоки.

Кроме того, ученые повторно отметили зимовки луговых коньков. Их впервые обнаружили в заказнике в 2020 году, сообщает пресс-служба Кавказского биосферного заповедника.

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