Новый рекорд: по Крымскому мосту за сутки проехали 38 тыс. 297 автомобилей
Общество
16.08.2022 14:14
Новый рекорд для путепровода зафиксировали 15 августа. Он превзошел прошлый результат почти на 1 тыс. единиц транспорта.
Предыдущий рекорд случился тоже в августе два года назад. Всего с момента запуска дороги — с мая 2018 года — Крымский мост пересекли более 21 млн автомобилей, в том числе 3 млн фур.
Читайте также: взрывы на складе в Крыму произошли из-за диверсии.
Популярные новости
- Копать отсюда и до палеолита! Безмолвное наследие Кубани
- Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
- Полиция: среди погибших в ДТП под Курганинском — трое детей
- 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
- На центральной площади Туапсе появился 156-метровый портрет Виктора Цоя
- Шведская компания IKEA завершила онлайн-распродажу товаров в России
ТОП 5 НОВОСТЕЙ