Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Новый рекорд: по Крымскому мосту за сутки проехали 38 тыс. 297 автомобилей

Общество
16.08.2022 14:14
Ссылка https://kuban24.tv/item/novyj-rekord-po-krymskomu-mostu-za-sutki-proehali-38-tys-297-avtomobilej
Видео канала «Кубань 24»

Новый рекорд для путепровода зафиксировали 15 августа. Он превзошел прошлый результат почти на 1 тыс. единиц транспорта.

Предыдущий рекорд случился тоже в августе два года назад. Всего с момента запуска дороги — с мая 2018 года — Крымский мост пересекли более 21 млн автомобилей, в том числе 3 млн фур.

Читайте также: взрывы на складе в Крыму произошли из-за диверсии.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Копать отсюда и до палеолита! Безмолвное наследие Кубани
  2. Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
  3. Полиция: среди погибших в ДТП под Курганинском — трое детей
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. На центральной площади Туапсе появился 156-метровый портрет Виктора Цоя
  6. Шведская компания IKEA завершила онлайн-распродажу товаров в России
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Сергей Галицкий: менять мир — это не ко мне, а к Бэтмену!
Сергей Галицкий: менять мир — это не ко мне, а к Бэтмену!
Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
В Кореновском районе возбудили уголовное дело после пропажи 33-летней женщины
В Кореновском районе возбудили уголовное дело после пропажи 33-летней женщины
В Краснодаре мотоциклист на большой скорости влетел в «Ладу» и погиб
В Краснодаре мотоциклист на большой скорости влетел в «Ладу» и погиб
В Краснодарском крае женщина спровоцировала ДТП и сбежала, бросив своего трехлетнего ребенка
В Краснодарском крае женщина спровоцировала ДТП и сбежала, бросив своего трехлетнего ребенка
Прямой эфир
Мы в соцсетях