Новый рекорд: по Крымскому мосту за сутки проехали 38 тыс. 297 автомобилей

Видео канала «Кубань 24»

Новый рекорд для путепровода зафиксировали 15 августа. Он превзошел прошлый результат почти на 1 тыс. единиц транспорта.

Предыдущий рекорд случился тоже в августе два года назад. Всего с момента запуска дороги — с мая 2018 года — Крымский мост пересекли более 21 млн автомобилей, в том числе 3 млн фур.

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