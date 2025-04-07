Новый рейсовый автобус Ташкент — Краснодар начнет ходить с 8 апреля

Регулярное автобусное сообщение свяжет столицу Узбекистана с кубанской столицей уже в ближайшие дни.

Первый рейс отправится 8 апреля в 20:00 по местному времени (22:00 по мск) с автовокзала Ташкента. Стоимость билета установлена в размере 900 тыс. узбекских сумов или около 5,9 тыс. рублей. Автобусы будут отправлять два раза в неделю — по вторникам и пятницам.

Рейсы по маршруту будет выполнять предприятие-перевозчик Uzautotrans service по на автобусах Yutong, сообщает официальный Telegram-канал Министерства транспорта Республики Узбекистан.

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