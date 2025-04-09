Новый регоператор приступит к работе в Староминской и Новороссийской зонах

Организация будет заниматься уборкой мусора в Староминской и Новороссийской зонах. Этот статус теперь присвоен компании под названием «Южный региональный оператор».

Новая организация «Южный региональный оператор» приступит к своим обязанностям через два месяца. Власти региона приняли решение о смене регионального оператора после многочисленных жалоб. Особенно часто они приходили из курортного Ейска.

Ейская коммунальная компания дважды выступала подрядчиком предыдущих регоператоров и фактически самостоятельно вывозила мусор из города. Вместо благодарности и денежного расчета получила долг в общей сумме около 100 млн рублей и судебные тяжбы. Новый региональный оператор пока не предлагал договор подряда.

«Мы обожглись уже с предыдущими, поэтому готовы работать с ними только по предоплате, если они найдут возможность усилить наш автопарк», — сказал директор комбината коммунальных бытовых услуг Евгений Заломин.

В Новороссийской зоне также были проблемы с вывозом ТКО. Там проинформировали жителей о приходе новой организации, но пока плата по-старому.

«На сегодняшний день функцию по вывозу мусора выполняет «ЭкоЮг» и производить оплату нужно этому региональному оператору», — отметил консультант главы Новороссийска по вопросам ЖКХ Рафаэль Бегляров.

Взаимоотношения с новым региональным оператором до конца не оформлены. Тарифную заявку он еще не сделал. Будет проведена экспертиза экономической обоснованности.

«По информации департамента регулирования тарифов Краснодарского края, в первом полугодии стоимость вывоза мусора для населения точно не повысится. Во втором полугодии плату могут увеличить, но не выше, чем на 17%», — сообщила специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Мария Николаева.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Ейске регионального оператора ТКО оштрафовали за нерегулярный вывоз мусора.

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