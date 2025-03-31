В Ейске регионального оператора ТКО оштрафовали за нерегулярный вывоз мусора

Ейская межрайонная прокуратура провела проверку регионального оператора ООО «ЭкоЮг» на исполнение требований законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

Во время проверки установили, что оператор вывозит ТКО с контейнерных площадок с большими интервалами, чем предусмотрено требованием санитарно-эпидемиологического законодательства. В 2024 году в деятельности регионального оператора уже выявляли подобные нарушения.

В отношении должностного и юридического лица ООО «ЭкоЮг» возбудили административные дела. По результатам проверки территориальный отдел Роспотребнадзора должностное и юридическое лицо оштрафовали на 290 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Ейском районе весной сменят регоператора по вывозу отходов. Работу по вывозу мусора в Ейском районе обсудили на совещании по итогам «Прямой линии», которое провел губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Вениамин Кондратьев сообщил, что во время эфира жители Ейска пожаловались на качество уборки и вывоза ТКО. По словам местных жителей, региональный оператор «ЭкоЮг» не справляется с работой.

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