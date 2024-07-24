Новый пляж с бунгало откроют в Абрау-Дюрсо

Благоустроенная территория откроется рядом с базами отдыха «Лиманчик» и «Звездный». Этот пляж станет 27-м в Новороссийске.

Зону отдыха с шезлонгами, дорожками и бунгало в соответствии со всеми требованиями безопасности обустраивает центр винного туризма «Абрау-Дюрсо».

«Абрау-Дюрсо — уголок живой природы, который завораживает своей красотой и атмосферой, оставляя незабываемые впечатления. Пляж села — идеальное место для уникальных впечатлений и спокойного отдыха на берегу Черного моря», — написал глава Новороссийска Андрей Кравченко в Telegram.

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