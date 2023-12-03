Новый пешеходный маршрут откроют в горном кластере Сочи

Новый маршрут позволит пешеходам и велосипедистам комфортно и безопасно передвигаться между Красной Поляной и поселком Эсто-Садок.

В настоящее время специалисты монтируют защитную галерею нового пешеходного маршрута

«Соединить поселки единой пешеходной связью просили наши жители. Эту задачу выполним уже к концу года. Маршрут проходит по горному рельефу. Чтобы обезопасить сочинцев и туристов в снегопады, принято решение смонтировать здесь 90-метровую защитную галерею», — сказал мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Железобетонная конструкция отливается на месте с использованием специально изготовленной металлической опалубки. Сообщается, что готовы шесть из 16-ти колонн. Склоны за галереей укрепляют габионными стенами.

Также готовятся основания под три остановки общественного транспорта. Остановки будут соответствовать природной гамме и материалами, присущим Красной Поляне.

Рабочие укладывают гранитную брусчатку в пешеходной зоне и асфальт на велосипедной дорожке. Завершить эти работы планируют завершить до конца года. Сдать объект планируют в феврале 2024 года, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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