Новый офис врача общей практики открылся в Успенском районе
Офис врача общей практики в ауле Урупский открыли по госпрограмме «Развитие здравоохранения». Он будет обслуживать свыше 1,8 тыс. человек, в том числе 430 детей.
Об этом 26 декабря сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова. Замглавы Кубани рассказала, что медучреждение примет первых пациентов сразу после получения лицензии.
«В здании предусмотрены процедурный, перевязочный и стоматологический кабинеты, кабинет врача, фельдшера и дневной стационар. ВОП оснастили новой мебелью и медицинским оборудованием. Главное, что учреждение находится в шаговой доступности. Люди теперь смогут получать квалифицированную медицинскую помощь рядом с домом», — написала Минькова в Telegram.
В настоящее время на Кубани работает 676 ФАПов и 281 офис врача общей практики. Ежегодно там получают помощь более 2 млн жителей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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