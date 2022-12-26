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Новый офис врача общей практики открылся в Успенском районе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/novyj-ofis-vracha-obshhej-praktiki-otkrylsya-v-uspenskom-rajone
Новый офис врача общей практики открылся в Успенском районе
Фото t.me/minkovaanna23

Офис врача общей практики в ауле Урупский открыли по госпрограмме «Развитие здравоохранения». Он будет обслуживать свыше 1,8 тыс. человек, в том числе 430 детей.

Об этом 26 декабря сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова. Замглавы Кубани рассказала, что медучреждение примет первых пациентов сразу после получения лицензии.

«В здании предусмотрены процедурный, перевязочный и стоматологический кабинеты, кабинет врача, фельдшера и дневной стационар. ВОП оснастили новой мебелью и медицинским оборудованием. Главное, что учреждение находится в шаговой доступности. Люди теперь смогут получать квалифицированную медицинскую помощь рядом с домом», — написала Минькова в Telegram.

В настоящее время на Кубани работает 676 ФАПов и 281 офис врача общей практики. Ежегодно там получают помощь более 2 млн жителей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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