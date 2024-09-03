Новый офис врача общей практики открыли в Курганинском районе

Учреждение открыли в хуторе Светлая Заря в рамках краевой госпрограммы «Развитие здравоохранения».

Замгубернатора Кубани Анна Минькова рассказала, что 1 тыс. 98 человек, 183 из которых дети, теперь смогут проходить диспансеризацию и профилактические осмотры, получать первичную медпомощь, а также вакцинироваться. По ее словам, учреждение оснащено всеми необходимыми инструментами и оборудованием.

«Пациентов здесь будут принимать терапевт и педиатр. Также в здании расположены аптека, кабинет неотложной помощи, процедурный, прививочный и смотровой кабинеты», — написала вице-губернатор Краснодарского края в Telegram.

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