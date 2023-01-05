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Новый офис ВОП в Темрюкском районе откроют весной 2023 года

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/novyj-ofis-vop-v-temryukskom-rajone-otkroyut-vesnoj-2023-goda
Новый офис ВОП в Темрюкском районе откроют весной 2023 года
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Построить офис врача общей практики в станице Ахтанизовской губернатора Кубани Вениамина Кондратьева попросила местная жительница на «Прямой линии» в 2021 году.

Медучреждение в станице появилось в ноябре прошедшего года. Его площадь составила около 500 кв. метров. В ВОПе разместили кабинеты врача, ЭКГ, УЗИ, процедурную, перевязочную и гинекологическую смотровую.

Офис врача общей практики в Ахтанизовской сможет принимать около 30 человек в сутки. Его планируют официально открыть весной этого года.

Сейчас на Кубани работают 282 офиса врача общей практики и 676 фельдшерско-акушерских пунктов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Красноармейском районе после капремонта открыли участковую больницу. Медучреждение в станице Старонижестеблиевской отремонтировали в рамках региональной программы «Развитие и здравоохранение Краснодарского края».

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