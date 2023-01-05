Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Красноармейском районе после капремонта открыли участковую больницу

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnoarmejskom-rajone-posle-kapremonta-otkryli-uchastkovuyu-bolnitsu
В Красноармейском районе после капремонта открыли участковую больницу
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Медучреждение в станице Старонижестеблиевской отремонтировали в рамках региональной программы «Развитие и здравоохранение Краснодарского края».

«В ходе капремонта заменили кровлю, отопление, обновили все помещения. Также полностью укомплектовали больницу медицинской мебелью и новым оборудованием», — написала в Telegram вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

Участковая больница в Старонижестеблиевской обслуживает 8 тыс. взрослых и 2 тыс. детей. В здании медучреждения находятся детская поликлиника, дневной и круглосуточный стационары.

Читайте также: капитальный ремонт участковой больницы завершили в Кавказском районе. Средства на реконструкцию участковой больницы № 2 в станице Темижбекской направили по линии национального проекта «Здравоохранение».

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Силы ПВО сбили неизвестный шар в небе около Ростова-на-Дону
Силы ПВО сбили неизвестный шар в небе около Ростова-на-Дону
Водитель без прав погиб, опрокинувшись на иномарке в Кавказском районе
Водитель без прав погиб, опрокинувшись на иномарке в Кавказском районе
Кладбище бойцов ЧВК «Вагнер», мемориал и часовню в Краснодарском крае показал Евгений Пригожин
Кладбище бойцов ЧВК «Вагнер», мемориал и часовню в Краснодарском крае показал Евгений Пригожин
Дождь, снег, гололед и сильный ветер ожидаются 6 января в Краснодарском крае
Дождь, снег, гололед и сильный ветер ожидаются 6 января в Краснодарском крае
Число погибших при ударе по пункту ВС РФ в Макеевке выросло до 89
Число погибших при ударе по пункту ВС РФ в Макеевке выросло до 89
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Ушедший на СВО добровольцем экс-мэр Краснодара передал новогоднее поздравление
  2. Военная подготовка для взрослых: как проходит, где записаться
  3. В Роспотребнадзоре напомнили, как избежать пищевых отравлений в период праздничных дней
  4. В России с 1 января семьи смогут оформить выплату из маткапитала на любого ребенка до трех лет
  5. В Краснодаре разыскивают мужчину, ранившего ножом прохожего около ж/д вокзала
  6. Водка подорожала с 1 января в России
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях