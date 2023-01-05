В Красноармейском районе после капремонта открыли участковую больницу
Общество
05.01.2023 13:29
Медучреждение в станице Старонижестеблиевской отремонтировали в рамках региональной программы «Развитие и здравоохранение Краснодарского края».
«В ходе капремонта заменили кровлю, отопление, обновили все помещения. Также полностью укомплектовали больницу медицинской мебелью и новым оборудованием», — написала в Telegram вице-губернатор Кубани Анна Минькова.
Участковая больница в Старонижестеблиевской обслуживает 8 тыс. взрослых и 2 тыс. детей. В здании медучреждения находятся детская поликлиника, дневной и круглосуточный стационары.
Читайте также: капитальный ремонт участковой больницы завершили в Кавказском районе. Средства на реконструкцию участковой больницы № 2 в станице Темижбекской направили по линии национального проекта «Здравоохранение».
Популярные новости
- Ушедший на СВО добровольцем экс-мэр Краснодара передал новогоднее поздравление
- Военная подготовка для взрослых: как проходит, где записаться
- В Роспотребнадзоре напомнили, как избежать пищевых отравлений в период праздничных дней
- В России с 1 января семьи смогут оформить выплату из маткапитала на любого ребенка до трех лет
- В Краснодаре разыскивают мужчину, ранившего ножом прохожего около ж/д вокзала
- Водка подорожала с 1 января в России