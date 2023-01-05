В Красноармейском районе после капремонта открыли участковую больницу

Медучреждение в станице Старонижестеблиевской отремонтировали в рамках региональной программы «Развитие и здравоохранение Краснодарского края».

«В ходе капремонта заменили кровлю, отопление, обновили все помещения. Также полностью укомплектовали больницу медицинской мебелью и новым оборудованием», — написала в Telegram вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

Участковая больница в Старонижестеблиевской обслуживает 8 тыс. взрослых и 2 тыс. детей. В здании медучреждения находятся детская поликлиника, дневной и круглосуточный стационары.

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