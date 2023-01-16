Новый наркозно-дыхательный аппарат доставили в Красноармейскую районную больницу

Оборудование приобрели в рамках программы «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение».

Наркозно-дыхательный аппарат, благодаря встроенным инновационным функциям, обеспечивает точное управление системой во время наркоза. Это поможет снизить вероятность развития послеоперационных легочных осложнений.

В прошлом году модернизация охватила 56 медорганизаций Кубани. Для больниц закупили свыше 2 тыс. единиц медоборудования, автопарки пополнили 200 новыми автомобилями. Также на территории края установили 11 новых ФАПов, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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