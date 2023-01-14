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Брюховецкая ЦРБ по нацпроекту получила новое оборудование

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bryuhovetskaya-tsrb-po-natsproektu-poluchila-novoe-oborudovanie
Брюховецкая ЦРБ по нацпроекту получила новое оборудование
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В районную больницу доставили два шприцевых насоса, закупленных по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».

Это оборудование будут использовать в работе неонатальной службы больницы, также оно подходит для машин скорой помощи. Шприцевые насосы позволяют получать данные о препарате, который вводят в организм, и его количестве, рассказал главврач Брюховецкой ЦРБ Александр Киселев.

В 2022 году по нацпроекту «Здравоохранение» в больницы Кубани приобрели 5,7 тыс. единиц оборудования, из которых 2,5 тыс. — медицинское, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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