Новый музейный комплекс открыли в селе Марьина Роща под Геленджиком

Открытие мемориального комплекса состоялось 9 мая. В мероприятии приняли участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, мэр Геленджика Алексей Богодистов, депутаты ЗСК, представители городского совета ветеранов войны и труда, общественных организаций, школьники и студенты.

В годы Великой Отечественно войны в селе Марьина Роща находился штаб 18-й Армии, осуществлявший руководство Новороссийской десантной операцией. Там располагались шесть блиндажей и около 60 окопов. Фрагменты землянок можно заметить и сегодня на протяжении 500 м вдоль горной щели.

«Обнаружить их с помощью аэроразведки было практически невозможно. На этом историческом месте восстановлено четыре первых землянки. Такие места важны для мальчишек и девчонок. Сюда они могут прийти, узнать что-то новое о месте, где родились и живут, людях, которые отстояли для них саму возможность жить. А когда подрастут, смогут передать память о великом народе-победителе своим детям и внукам», — написал Кондратьев в Telegram.

Работы по возрождению исторического памятника на площади 2,4 га начали в 2022 году. Землянки воссоздали, в них располагаются тематические и исторические артефакты. В землянках планируют проводить патриотические мероприятия и экскурсии.

Губернатор Краснодарского края подчеркнул, что долг каждого человека — помнить о подвиге героического поколения, в том числе, создавая такие музейные комплексы.

«Неравнодушные жители Геленджика вместе с мэром сделали это и сберегли историческую память не словами, а конкретными делами. Спасибо за небезразличие и сопричастность к прошлому, заботу о будущем. На наших с вами плечах лежит ответственность за то, насколько успешно справимся с сегодняшними вызовами. Уверен, сможем, есть на кого ровняться. Нам надо объединиться — сплоченному народу никакие трудности не страшны», — сказал Кондратьев.

Мэр Геленджика Алексей Богодистов отметил, что восстановление мест военной истории необходимо для патриотического воспитания молодежи.

«Мы стоим на той земле, по которой ходили военные командиры Жуков, Брежнев, Леселидзе. С февраля по сентябрь 1943 года именно из Марьиной Рощи осуществлялось руководство и управление боевыми действиями войск, сражавшихся на окраинах Новороссийска. Я очень надеюсь, что новый объект будет популярен у подрастающего поколения. Школьники и все желающие смогут проводить здесь мероприятия патриотического характера, посещать с экскурсиями», — цитирует Богодистова пресс-служба администрации Краснодарского края.

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