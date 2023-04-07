Мусорный полигон под Славянском-на-Кубани, который не используется, вновь откроют

Об этом 7 апреля сообщили в министерстве ТЭК и ЖКХ Краснодарского края.

«В рамках действующей схемы обращения с твердыми коммунальными отходами в Крымской зоне края действует только два объекта размещения ТБО — Темрюкский и Полтавский полигоны. В данной зоне есть еще один объект в районе Славянска-на-Кубани, который не используется. В настоящее время собственник регистрирует данный участок, после чего направит документы для включения в госреестр объектов размещения отходов», — рассказали в ведомстве.

Разрешение на эксплуатацию собственник планирует получить в июле-августе 2023 года, добавили в министерстве. Новый полигон позволит уменьшить объемы размещения отходов на полигоне в станице Полтавской, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в администрации Красноармейского района рассказали о ситуации с полигоном возле станицы Полтавской. Собственник полигона разрабатывает альтернативный маршрут движения мусоровозов в объезд станицы.