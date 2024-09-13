Новый микрорайон «Образцово» на 40 тыс. человек представили в Краснодаре

На презентацию нового микрорайона «Образцово» пригласили журналистов и блогеров. Девиз территории — «все учтено». Там запланирована вся необходимая инфраструктура и даже будет ходить трамвай.

В Прикубанском округе Краснодара ГК «Инсити» решила воплотить жилую застройку, главной характеристикой которой станет многофункциональность. Там возведут 18 домов, в которых будут жить порядка 40 тыс. человек.

На территории микрорайона будет самая большая в Краснодаре школа почти на 2 тыс. мест, 4 детских сада и муниципальная поликлиника.

Зеленым сердцем «Образцово» станет парк площадью в 42 тыс. квадратных метров. Сотрудники строительной компании позаботились о том, чтобы каждый житель чувствовал себя комфортно.

«Мы живем в южном городе, у нас принято гулять, много времени проводить на улице, и для жителей нового района и в принципе для всего города, мы создаем такую инфраструктуру парковой застройки, в которой будет находиться зона отдыха, зоны, где можно побыть с детьми, или просто в тишине попить кофе», — говорит директор по маркетингу группы компаний «Инсити» Светлана Кургина.

Позаботились в новом микрорайоне и о безопасности — будет видеонаблюдение на входных пунктах, в холлах, в лифтовых, в местах общего пользования.

Уже разработан план по созданию пешеходных зон и дорог. Кроме того, планируется новая трамвайная ветка.

Строительство микрорайона уже началось. Первые дома дома будут сданы в следующем году. Полностью завершить стройку планируют в 2026 году.

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