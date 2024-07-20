Новый мэр Сочи Андрей Прошунин встретился с теннисисткой Еленой Весниной

Чемпионка и призер Олимпиад, Почетный гражданин Сочи Елена Веснина выступит на летних Играх в Париже-2024 в нейтральном статусе в парном турнире с Екатериной Александровой.

Андрей Прошунин поддержал титулованную спортсменку и пожелал ей победы на корте.

«Уверен, никакие внешние ограничения нашей страны ни в спорте, ни в геополитике никогда не сломят патриотический дух россиян. Всем городом желаем Елене честной борьбы на корте и получить удовольствие от участия в пятой в жизни Олимпиаде», — написал глава Сочи в своем Telegram-канале.

На встрече обсуждалось строительство современной академии тенниса в Адлере, которую возводят при участии Елены Весниной. По словам Прошунина, проект базы уже проходит экспертизу.

Ожидается, что это будет тренировочная база с кампусом площадью свыше 2,5 га, где смогут обучаться более 1,4 тыс. воспитанников. Параллельно уже идет набор тренеров и персонала. Открыть Академию тенниса в Адлере планируют в 2026 году, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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