Новый корпус школы № 4 открыли ко Дню знаний в Горячем Ключе

Школа теперь стала в четыре раза больше. Площадь нового корпуса составила почти 10 тыс. кв. метров.

За знаниями в новых условиях пришли 1 тыс. 377 учеников. В этом году их прибавилось: около 100 новеньких. Свои двери трехэтажный современный корпус открыл на этой неделе. Ученики уже успели опробовать новое оборудование.

«Площадь нового корпуса почти 10 тыс. кв. метров, это в четыре раза больше старого здания. Добавили 26 новых кабинетов и зоны отдыха. Здесь и телефон можно подзарядить. Уже выстроилась небольшая очередь», — сообщает корреспондент Дарья Остапец.

Алексей Сафа обучается здесь с первого класса. Сейчас пошел в десятый. Новые изменения встретил с большим энтузиазмом.

«Сразу стали заметны изменения. Учителя стали пользоваться интерактивным оборудованием. Спортивный зал просто огромный с тренажерным залом. Если раньше мы в нашей столовой толпились, посадочных мест было очень мало, то сейчас у нас огромная столовая», — говорит ученик 10 класса школы № 4 им. Е. Бершанской Горячего Ключа Алексей Сафа.

Увеличили столовую в три раза. Теперь обедать здесь смогут до 225 учеников. Также у школы в этом году появился логотип и слоган «Расправь крылья».

«Это связано с тем, что школа носит имя летчицы Бершанской. Это командир женского летного полка «Ночные ведьмы». Самолетик — это наш талисман, наш логотип, он летит по всей школе. Оформление школьного пространства не могло быть не затронуто этой темой», — рассказывает директор школы № 4 им. Е. Бершанской Горячего Ключа Анна Викторова.

Новый корпус открыли в год 70-летия школы № 4. Построили его прямо напротив старого здания. Там теперь учатся только начальные классы. Для удобства оба звена связали переходной галереей. С этого года школьники здесь учатся в одну утреннюю смену. Поэтому появилось время на спортивные секции. Условия позволяют.

«На этом месте было только старое футбольное поле. Теперь новое огородили забором. Мяч далеко не улетит. Есть и новая беговая дорожка с качественным покрытием. Дети могут бегать и не падать», — говорит Остапец.

«Это хорошее покрытие с каучуковой крошкой, которая правильно была уложена в температурный режим. Покрытие очень мягкое. Колени, поясница — все это соответственно у детей будет здоровым. Толщина покрытия соответствует нормам», — подчеркивает учитель физической культуры школы № 4 им. Е. Бершанской Горячего Ключа Виталий Горнов.

С расширением территории появилось и больше возможностей. В этом году здесь открыли коррекционный класс и группу продленного дня. Планов на новый корпус множество — кружок робототехники, школьный театр, радио и телевидение.

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