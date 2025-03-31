Новый корпус школы № 13 для начальных классов открыли в поселке Глубоком

Учебное заведение на 250 мест в Новокубанском районе построили по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Вице-губернатора Анна Минькова рассказала, что запуск нового корпуса поможет серьезно снизить учебную нагрузку в населенном пункте и отказаться от второй смены.

«Строительство велось в рамках региональной программы «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения». На эти цели направили почти 600 млн рублей», — отметила замгубернатора.

По ее словам, в корпусе обустроили учебные классы, открыли современный пищеблок, актовый зал, появились пространства для дополнительного образования — кабинеты для занятий искусством и музыкой, а также театральная студия.

«Система образования региона продолжает активно развиваться. В этом году планируется возвести еще 12 школ и 21 детский сад», — написала Минькова в Telegram.

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