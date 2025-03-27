Более 100 млн рублей направили на ремонт школы в станице Ленинградской

Речь идет о школе № 6, в которой осенью 2024 года произошли повреждения из-за сильных осадков.

В частности, тогда в учебном заведении рухнул потолок из-за лопнувших труб отопления, замкнуло проводку, а также сломалась система пожарной сигнализации, сообщает ТАСС.

На обновление школы из краевого бюджета при содействии губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева выделили свыше 100 млн рублей. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Ленинградского муниципального округа Юрий Шулико.

«Мы стали участниками программы по развитию образования. Это большой шаг к началу реализации масштабного проекта. Как раньше здесь уже не будет никогда», — рассказал он в соцсетях.

На выделенные средства в учебном заведении сделают новую входную группу, отремонтируют помещения и санузлы, полностью обновят систему отопления и водоснабжения, а также заменят радиаторы и трубопроводы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», после прорыва трубы отопления в школе № 6 станицы Ленинградской учеников начальных классов разместили в «Станции юных техников», а старшеклассников временно перевели в школу № 12. Расстояние между учреждениями — не более 2 км. Образовательный процесс не прерывался.

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