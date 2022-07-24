Новый корпус начальной школы в Цемдолине достроен на 23%

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Трехэтажный корпус начальной школы на 400 мест в Цемдолине строят по региональному проекту «Современная школа» нацпроекта «Образование».

На первом этаже будут кабинеты для первоклассников, для 2–4 классов — на 2 и 3 этажах. Также на втором этаже будет спортивный блок и актовый зал, на третьем разместят библиотеку. На прилегающей территории обустроят спортивную зону с волейбольной и баскетбольной площадками, полем для мини-футбола и беговой дорожкой. Кроме того, там установят котельную и парковку для школьного автобуса.

Сейчас строители кладут кирпичные перегородки на всех этажах, монтируют окна и готовятся к установке кровли. Завершить строительство корпуса должны в конце 2022 года.

Еще в Новороссийске по нацпроекту строят школу на 1 тыс. 100 мест в 15 микрорайоне. По госпрограмме «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края» достроили самую большую школу города на 1 тыс. 550 мест в 16 микрорайоне, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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