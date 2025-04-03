Новый корпус детского сада № 44 достроят к 1 сентября в станице Фастовецкой

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 3 апреля оценил ход строительства дополнительного блока детского сада № 44 в станице Фастовецкой Тихорецкого района.

Глава региона сообщил о том, что здание должны были сдать раньше, но срок пришлось перенести из-за проблем с подрядчиком.

«Сейчас на объект зашла надежная строительная компания. Заверяют, что к 1 сентября этого года успеют достроить и учреждение откроет свои двери для детей», — отметил губернатор.

В новом корпусе откроют музыкальный зал, медицинский и процедурный кабинеты. По словам губернатора, важно, чтобы построенный блок был в едином стиле со старым зданием детсада.

«Поручил привести в соответствие, а также запараллелить отделку фасадов, благоустройство территории и остальные финальные работы. Жители ждут, мы не можем их подвести», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

В обновленном детском саду будет 14 групп, 3 из которых ясельные, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Вениамин Кондратьев 3 апреля посетил Тихорецкий район с рабочей поездкой.

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