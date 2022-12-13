Новый компьютерный томограф по нацпроекту установили в Кавказской районной больнице

Аппарат КТ приобрели в медучреждение по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева по нацпроекту «Здравоохранение».

В больнице аппарат собираются использовать в основном при диагностике новообразований и патологий сосудов.

«Обследование также назначают при подозрении на нарушения мозгового кровообращения, например, при диагностике геморрагических инсультов. Для нас, как для отдаленного от краевого центра района, это особенно важно», — рассказала главврач Кавказской ЦРБ Эльбина Цорионова.

Всего в текущем году новые КТ доставят в 12 районных больниц Кубани. По программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» они появятся в больницах Ейского, Кущевского, Крымского, Курганинского, Калининского, Кавказского, Тихорецкого, Новокубанского и Красноармейского районов, в поликлиниках Анапы, Сочи и Армавира, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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