Новый компьютерный томограф по нацпроекту установили в Кавказской районной больнице
Аппарат КТ приобрели в медучреждение по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева по нацпроекту «Здравоохранение».
В больнице аппарат собираются использовать в основном при диагностике новообразований и патологий сосудов.
«Обследование также назначают при подозрении на нарушения мозгового кровообращения, например, при диагностике геморрагических инсультов. Для нас, как для отдаленного от краевого центра района, это особенно важно», — рассказала главврач Кавказской ЦРБ Эльбина Цорионова.
Всего в текущем году новые КТ доставят в 12 районных больниц Кубани. По программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» они появятся в больницах Ейского, Кущевского, Крымского, Курганинского, Калининского, Кавказского, Тихорецкого, Новокубанского и Красноармейского районов, в поликлиниках Анапы, Сочи и Армавира, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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