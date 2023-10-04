Новый комплекс зданий Президентского лицея построят в Сириусе

В новом жилом корпусе лицея «Сириус» 4 октября представили концепцию лицейского квартала, которой построят к 2025 году.

Новый жилой корпус построили для школьников 7–11 классов, которые учатся в профильных классах Президентского лицея и Высшей школе музыки или приезжают в «Сириус» в рамках интенсивных партнерских программ.

Номерной фонд корпуса площадью 8,3 тыс. кв. м — 132 комнаты, которые расположены на 5 этажах. Каждый из этажей посвящен своему направлению — производственным и информационным технологиям, наукам о жизни, культуре и искусству, экологии и чистой энергетике и взаимодействию с высокотехнологическими компаниями. Также обустроили пространства для выставок, столовые, места для отдыха и подготовки к занятиям.

В лицейском квартале, который планируют построить к 2025 году, появятся три учебных блока — детский сад, начальная и средняя школа. Они рассчитаны на 2,5 тыс. школьников и 320 дошколят. Кроме того, обустроят атриумы — там дети смогут общаться, отдыхать и участвовать в мероприятиях. Уроки будут проходить в специальных естественно-научном и технологическом кластерах, арт-мастерских и лаборатории робототехники. Планируют построить также библиотеку и оранжерею.

Построить комплекс планируют по стандартам бережливого отношения к экологии: внедрять солнечные батареи, специальные термоизоляционные материалы и отражающие покрытия, а также регулярно озеленять территорию и создавать теневые навесы, сообщает «Сириус Журнал».

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