Новый исправительный центр для осужденных открыли под Краснодаром

Изолированный участок для людей, отбывающих наказание по уголовным делам, появился в станице Воронежской на территории одного из крупных агропредприятий.

В новом исправительном центре разместят 80 осужденных мужчин. Они будут круглый год трудится водителями, электромонтерами, животноводами, трактористами-машинистами, рабочими растениеводства и операторами машинного доения, получая гарантированную зарплату. Рабочим профессиям мужчин научат при отбывании наказания. После освобождения осужденные смогут трудоустроится на предприятии.

Исправительное учреждение в Усть-Лабинском районе подготовили для комфортной жизни осужденных. В помещениях выполнили ремонт, а также обеспечили их необходимой бытовой техникой и мебелью. Этот центр стал девятым исправительным учреждением в регионе, сообщает пресс-служба УФСИН по Краснодарскому краю.

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