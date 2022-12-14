Новый год все ближе: на главной городской елке Краснодара зажгли огни

Главную новогоднюю ель краевой столицы установили на площади перед мэрией. Ее высота составляет 22 метра.

Вечером 14 декабря стало известно, что на главной городской елке зажгли огни. Ее украсили гирляндами и игрушками.

«Главная городская елка уже сияет огнями в ожидании Нового года», — сообщила пресс-служба администрации Краснодара в Telegram.

Рядом с главной городской елкой установят инсталляцию «С Новым годом!», композицию из трех светящихся шаров и «подарочную коробку» с зеркалами и подсветкой. На Главной городской площади в новогодние праздники традиционно заработают аттракционы. На входе в зону каруселей появится 5-метровая светодиодная арка со светящимся бантом.

Новогодняя ярмарка на Главной городской площади Краснодара заработает с 24 декабря. Она будет открыта для всех желающих до 8 января с 10:00 до 23:00. Жители и гости Краснодара на новогодней ярмарке смогут купить подарки, сувениры, еду и безалкогольные напитки. Для детей будет работать почта и домик Деда Мороза.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», новогодние елки в Краснодаре установят еще по восьми адресам.